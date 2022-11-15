Тигр ранил Эдгарда Запашного

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Представителя известной цирковой династии Эдгарда Запашного поцарапал тигр. Об этом российский дрессировщик рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, молодой тигр Рой лапой зацепил лицо, успев поцарапать кожу. Запашный подчеркнул, что животное сделало это не с целью убить.

"Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника", – поделился дрессировщик.

Запашный отметил, что в этом есть только его ошибка.

Ранее сообщалось, что в Тверской области бездомная собака напала на 15-летнюю девочку. Из-за этого подросток получила раны руки и лица. Прокуратура и следственное управление организовали проверку по факту произошедшего.

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