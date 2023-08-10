Кошки обогнали собак в рейтинге самых популярных домашних животных у россиян

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Питомец есть почти у каждого второго россиянина, при этом самым популярным домашним животным в России оказалась кошка – их завели 43% респондентов. Это стало известно благодаря проведенному опросу "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research, сообщает "Газета.ру".

По данным опроса, в России наблюдается 42% тех, кто завел в качестве питомца собаку. Кроме того, 8% респондентов выбрали рыб, 6% – попугаев, 4% – черепах и 3% – грызунов. Также 2% россиян отдали предпочтение кроликам и мини-пигам, 1% пришелся на представителей домашнего скота.

Однако 70% опрошенных заявили, что не могут позволить завести домашнее животное. 26% отметили, что у них есть ограничения по съемному жилью, 25% респондентов волнуются за возможность свободно путешествовать с питомцем. Помимо этого, респонденты назвали неготовность к ответственности – 14%, отсутствие времени на содержание питомца – 9% и дороговизну ухода за животным – 4%.

Согласно опросу, 42% респондентов смогли приобрести питомцев, о которых мечтали. Также 49% россиян считают свои города адаптированными под содержание животных. Кроме того, 29% опрошенных заявили, что, несмотря на ограничения, владельцы питомцев в городах проживают комфортно. При этом 58% считают Москву самым удобным городом для содержания домашних животных в России.

Берут в путешествие своих животных всего 16% хозяев. При этом 23% владельцев самым сложным моментом в таких поездах выделили поиск жилья, для 21% сложности заключатся в стоимости перевозки. Еще 19% заявили, что из-за животного рядом будут сильно ограничены в передвижениях. В свою очередь, 15% отметили, что их питомца можно перевозить только в багажном отделении, а это кажется небезопасным.

Для перевозки животных 49% опрошенных используют свой автомобиль или просят кого-то из близких, 17% – используют каршеринг. Меньше трети опрошенных предпочитают перевозить животное в такси. Общественным транспортом пользуются 6%.

Пользуясь общественным транспортном, 34% хозяев питомцев заявили, что сталкивались с ограничениями. Для 22% респондентов оказалось проблематичным то, что можно перевозить животное только в специальной переноске. Еще 19% опрошенных недовольны дополнительной платой за перевозку питомца.

27% владельцев животных считают, что в городах России должно быть больше парков для выгула животных. Кроме того, 26% считают необходимым создать спецместа для перевозки питомцев в общественном транспорте.

В свою очередь, 18% респондентов предложили открывать в городах больше pet-friendly кафе и ресторанов, 16% – разрабатывать программы для поиска потерянных питомцев, 11% – увеличивать количество ветеринарных клиник и 7% – установить пункты для уборки за собаками.

Также каждый десятый участник опроса считает, что для прогулок с животными должны быть созданы специальные тропы и маршруты в пределах города.

В Международный день кошек специалисты выяснили, какие имена дают своим питомцам москвичи. Согласно статистике, москвичи чаще всего называют кошек Муся, Василиса и Барсик, однако попадаются и необычные имена – Пельмешка и Тимон.