Эксперт заявил, что паук-оса может прижиться в парках Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пауки-осы, которые были принесены в Москву ветром, могут прижиться в городских парках, при этом они не будут создавать угрозы для горожан, заявил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"Паук-оса не опаснее многих других насекомых. Укус этих пауков сравним по болезненности с укусом обычной осы или пчелы. Но чтобы паук-оса вас укусил, нужно попытаться его схватить руками, первым он не нападет", – передает его слова Агентство "Москва".

Бурмистров отметил, что люди могут понять в какой момент паук нападет, перед этим он начинает раскачиваться, тем самым предупреждая, после чего падают в траву и уползают.

По его словам, пауки-осы или Аргиопы Брюнниха представляют меньше опасности, чем осы и шершни. Преимущественно такие пауки живут в более южных районах, однако перемещаются при помощи паутины перед зимовкой.

Эксперт предположил, что его распространению в Москве и Московской области могло поспособствовать засушливое лето и то, что ветер преимущественно дул в сторону региона. Если зима в столице будет достаточно теплой и паук сможет найти себе пропитание, то он, вероятнее всего, останется в Москве.

"Нашествием в любом случае это назвать нельзя", – подчеркнул Бурмистров.

Он напомнил, что ежегодно в Москве обнаруживают до пяти новых видов насекомых, поэтому то, что паук-оса останется в столице, никак не помешает.

"Паук-оса обычно обитает в лесах, так что если даже он останется в Москве, то просто появится еще один вид пауков в парковых зонах столицы. Это не тарантул и не каракурт, так что ничего страшного не будет. Но точно сказать, прижился он или нет, можно будет только весной", – добавил эксперт.

Если человека укусил паук-оса, то место укуса не стоит чесать, рекомендуется приложить лед, принять антигистаминные препараты и обратиться к медикам, резюмировал он.

Ранее министерство экологии и природопользования Московской области заявляло, что пауки-осы неопасны для человека. Длина тела паука, по словам представителей ведомства, достигает 3 сантиметров, длина лап – до 5 сантиметров, причем самки крупнее самцов.

Он плетет большие колесовидные ловчие сети в полях и лугах, на дачах, огородах, беседках, городских домах. Чаще всего его можно встретить в Раменском, Домодедово, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе.



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