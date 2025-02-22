Ограничения сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска

Фото: 123RF/skynext

Ограничения были сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Действие ограничений было прекращено в 09:00 по московскому времени. Таким образом, авиагавань начала вновь принимать и выпускать воздушные суда (ВС).

Причиной для введения ограничений послужила необходимость обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Ранее, в ночь на 19 февраля были введены временные ограничения в аэропорту Ижевска. Также они распространились на аэропорты Кирова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Ограничения сняли во всех аэропортах к утру. Кореняко объяснял, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.