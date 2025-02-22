Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Казани и Нижнекамске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", – написал он.

Представитель Росавиации подчеркнул, что для обеспечения безопасности полетов принимаются все необходимые меры.

Ранее, в ночь на 19 февраля были введены временные ограничения в аэропорту Ижевска. Также они распространились на аэропорты Кирова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Ограничения сняли во всех аэропортах к утру. Кореняко объяснял, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.