22 февраля, 07:26Транспорт
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Казани и Нижнекамске
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорты Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", – написал он.
Представитель Росавиации подчеркнул, что для обеспечения безопасности полетов принимаются все необходимые меры.
Ранее, в ночь на 19 февраля были введены временные ограничения в аэропорту Ижевска. Также они распространились на аэропорты Кирова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
Ограничения сняли во всех аэропортах к утру. Кореняко объяснял, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.