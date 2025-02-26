26 февраля, 11:45Город
Общественно-бытовой комплекс возведут у станции метро "Физтех"
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. У станции метро "Физтех" построят общественно-бытовой комплекс. Большая часть площади здания будет иметь спортивно-оздоровительное назначение, на остальной разместятся коммерческие объекты.
Вышел научно-популярный мини-сериал "Москва в цифре" о технологических проектах города. Проект приурочен к 30-летию Рунета и рассказывает, как на протяжении этого времени создавались сервисы, которые ежедневно делают жизнь москвичей комфортнее и безопаснее.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.