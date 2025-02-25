В России могут ввести маркировку стандартной ипотеки

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Банк России рассматривает возможность маркировки стандартной ипотеки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова.

По его словам, специалисты ЦБ разрабатывают критерии стандартной ипотеки. Как полагает регулятор, маркировка может помочь сократить число рискованных схем на рынке ипотечного кредитования и простимулировать банки выдавать стандартную ипотеку.

Данилов отметил, что стандартная ипотека изначально была простым продуктом, а новые кредиты могут представлять больше риска и их качество еще нужно проверить.

Тем временем рассрочка при покупке недвижимости в новостройках начинает выигрывать у ипотеки. Новый механизм набирает популярность за счет, казалось бы, наиболее выгодных условий в сегодняшней ситуации.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина сообщила, что банк вправе потребовать от заемщика досрочно погасить ипотеку, если он не исполняет условия кредитного договора. Требование досрочно погасить ипотеку возможно при нецелевом использовании кредита, систематических просрочках платежей (более 60 дней за последние 6 месяцев) и отсутствии обязательного страхования залогового имущества в течение 30 дней.