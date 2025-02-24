Эксперт Барсуков предложил альтернативу госконтролю цен на квартиры

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Вместо государственного контроля цен на недвижимость в РФ можно создать госкорпорацию по строительству жилья. С таким предложением в разговоре с Москвой 24 выступил советник президента Гильдии риелторов столицы Константин Барсуков.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести госрегулирование цен на недвижимость – в частности, на новостройки. Парламентарий в беседе с РИА Новости отметил, что властям необходимо проверять ценообразование и затраты, а также утверждать приемлемый диапазон цен. Миронов объяснил это тем, что рыночные условия сделали покупку жилья практически невозможной для обычной семьи.

По мнению Константина Барсукова, госрегулирование может создать сложности со строительством жилья.





Константин Барсуков советник президента Гильдии риелторов Москвы Грубо говоря, сегодня мы не даем застройщику поднимать цены, а завтра он перестает строить в том объеме, в котором нужно.

По мнению эксперта, контроль за ценами можно было бы распространить на семейную ипотеку, однако здесь тоже могут быть свои минусы. В частности, диктуемая государством стоимость может стать настолько невыгодной для застройщика, что тот просто перестанет продавать жилье по госпрограмме, отметил Барсуков.

"Сейчас она действует для всех застройщиков. Если же ввести ограничения по цене, у них должно быть право выбора, работать в рамках этой программы или нет", – указал эксперт.

В качестве альтернативы Барсуков предложил создать в РФ госкорпорацию по строительству жилья.

"Во-первых, она возводила бы социальное жилье. Во-вторых, строила бы там, где не хотят застройщики, а властям это необходимо", – пояснил эксперт.





Константин Барсуков советник президента Гильдии риелторов Москвы Государство видит точку и говорит застройщикам: нам не нравится, что вы здесь цены задираете, поэтому начнем тут строить и будем держать такую-то стоимость. Понятно, что люди будут покупать там, где подешевле. Соответственно, будет конкурентная борьба.

Ранее МВД подготовило законопроект, в котором предлагается разрешить оформлять в РФ прописку в апартаментах. Пока они считаются нежилой недвижимостью, и у владельцев возникают сложности с оформлением постоянной регистрации.

