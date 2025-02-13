Эксперт Аксенов назвал стоимость ремонта квартиры в 2025 году

Абсолютное большинство россиян заметили рост цен на ремонт по итогам 2024 года, сказано в результатах опроса одной из финансовых онлайн-платформ. Причем свыше четверти из них считают, что подорожание достигло 25–50%. Вместе с экспертом разбираемся, во сколько обойдется обновление квартиры в 2025 году и получится ли на этом сэкономить.

Красота на миллион

96,1% жителей России обратили внимание на увеличение стоимости ремонтных работ за 2024 год, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на опрос одной из финансовых онлайн-платформ. По мнению 34,8% опрошенных, речь идет о подорожании услуги на 20–25%, а 27,7% респондентов – и вовсе на 25–50%. Предположение, что делать ремонт стало дороже на более чем на 50%, высказали 22,6% респондентов. А по ощущениям 11% опрошенных траты остались в пределах годовой инфляции и не превысили 10%.

Говоря о конкретных суммах, три четверти участников исследования (74,3%) предположили, что в 2025 году косметический ремонт однокомнатной квартиры может обойтись в 500 тысяч рублей. В 100 тысяч работы такого типа оценили 32,2%, 14,8% указали на стоимость в 1 миллион, а 7,7% – до 2 миллионов. Наиболее дорогим ремонт кажется 3,2% – более 2 миллионов рублей.

Кроме того, свыше половины россиян (55,5%) откажутся от ремонта при отсутствии на него необходимых средств, а каждый пятый (20,6%) готов взять для обновления квартиры кредит. При этом у 23,9% никогда не было недостатка в собственных деньгах.

Материалы дорожают

Цены на ремонт за 2024-й год выросли от 25 до 40% в зависимости от сегмента услуг – эконом, комфорт или премиум. Причиной тому послужило повышение ключевой ставки и сокращение рабочей силы на строительном рынке, рассказал Москвое 24 эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.





Кирилл Аксенов эксперт в сфере ремонта недвижимости Оборудование, трубы, электрика, сантехника и так далее подорожали на 10% в мае 2024-го и на столько же в августе – то есть всего на 20%. Строительные смеси увеличились в стоимости в общей сложности на 10–14%, сами работы – на 25–30%.

С учетом повышения цен в 2024-м, косметическое обновление однокомнатной квартиры в 40 квадратных метров в 2025-м обойдется в среднем в 1 миллион рублей, а капитальное – уже в 2. Причем в сумму входят только расходы на черновые материалы и найм отделочной бригады, уточнил специалист.

Экономить на всем

Снизить стоимость ремонта проще всего за счет материалов, отметил Кирилл Аксенов. Например, обновляя стены, стоит отдать предпочтение обоям вместо покраски. А в случае с напольными покрытиями более дешевыми вариантами являются ламинат и кварцвинил.





Кирилл Аксенов эксперт в сфере ремонта недвижимости Та же инженерная доска – дорогостоящий материал, комплект которого стоит от 5 до 10 тысяч рублей. Кварцвинил же – 2,5 тысячи. Таким образом, цена ниже минимум в два раза. Но нужно понимать, что каждый ремонт – индивидуальный проект, все учитывается индивидуально в зависимости от того, какая площадь жилья.

Дизайнер интерьеров Елена Михайловская, в свою очередь, отмечала, что оптимальный способ сделать бюджетный ремонт – найти рабочих самостоятельно, а не обращаться к прорабам и в строительные фирмы. Однако есть риск невысокого качества услуг, плюс таких специалистов придется контролировать лично.

Также избежать лишних трат получится, взяв на себя часть работ: например демонтаж обоев или плитки, а также укладку полов, поясняла дизайнер.

В целом же проводить косметический ремонт рекомендуется раз в 5–10 лет, обновляя все внешние поверхности в доме, включая пол, потолок и стены, указал Кирилл Аксенов. Капитальные работы, когда речь идет о замене электрики, сантехники и так далее, необходимы раз в 15–20 лет.

