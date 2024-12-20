Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы

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Вице-премьер Марат Хуснуллин считает увеличение цен на стройматериалы в России критичным. Такое заявление он сделал в интервью РБК.

Он отметил, что с 2021 года в среднем стоимость такой продукции увеличилась почти на 64%. По его словам, ему категорически не нравится рост цен на стройматериалы в два раза.

Хуснуллин напомнил, что государство заказывает строительные и ремонтные работы на триллионы рублей. В связи с этим, когда цены на материалы растут, бюджет теряет деньги.

Вице-премьер объяснил, что строительство стало "объективно дороже", однако юридического механизма для воздействия на этот процесс пока нет. Между производителями нет сговора, на который могла бы среагировать Федеральная антимонопольная службы (ФАС), уточнил Хуснуллин и добавил, что не знает, как бороться с ростом цен на стройматериалы.

С его слов, он неоднократно предлагал ввести госрегулирование в этом сегменте, но предыдущие попытки не были поддержаны.

"Коллеги считают, что заниматься госрегулированием отрасли не надо, так как она не консолидирована", – пояснил собеседник издания.

По мнению политика, строительная инфляция складывается из нескольких факторов. Так, от 30 до 70% стоимости строительства, в зависимости от его типа, приходится на долю стройматериалов, ставших основной составляющей этой инфляции.

Второй фактор – зарплата, которая оценивается в себестоимости объектов от 15 до 50% – в среднем 25%, рассказал вице-премьер. Третья причина – транспортные механизмы, которые тоже подорожали на десятки процентов, указал Хуснуллин.

"С одной стороны, я понимаю, что нужно, чтобы рынок работал. Но если рынок нас из года в год начинает на повышенные проценты нагибать, мне это уже не нравится. И это не нравится никому, и самое главное – потребителю, так как за все платит именно он", – заключил он.

Ранее российский Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку стройматериалов в стране с 1 марта 2025 года.

С апреля средства идентификации будут наносить на упакованные в потребительскую упаковку цемент, гипс, известь и сухие строительные смеси, а с 1 сентября – на герметики монтажные пены, шпатлевки и мастики.