Минпромторг РФ предложил ввести маркировку стройматериалов

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Минпромторг РФ выступил с инициативой о введении обязательной маркировки стройматериалов в стране с 1 марта 2025 года. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с предложением ведомства, регистрация в информационной системе маркировки участников оборота соответствующих стройматериалов станет обязательной с 1 марта следующего года. Затем, начиная с апреля 2025 года, средства идентификации должны будут наноситься на упакованные в потребительскую упаковку цемент, гипс, известь и сухие строительные смеси, а с 1 сентября 2025-го это правило распространится на герметики, монтажные пены, шпатлевки и мастики.

При этом с 15 марта по 1 декабря 2024 года в стране проводится добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов, напомнили представители Минпромторга. В этот период производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли пробуют применять технологии нанесения средств идентификации и работы с информационной системой маркировки.

В России также может появиться цифровая маркировка всей переработанной пищевой продукции. Такое решение позволит прослеживать и блокировать опасный товар на кассах. Приоритетно предлагается маркировать продукцию, использующуюся в рыбных, мясных и овощных консервах.

