Компания Knauf заявила, что еще не покинула российский рынок

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Немецкий производитель стройматериалов Knauf пока не покинул РФ, решение об уходе только положило начало процессу. Об этом рассказал представитель компании в интервью немецким СМИ.

"Решение о выходе из России положило начало процессу, ход и длительность которого, во многом, определяются российским правительством", – приводит РИА Новости слова представителя Knauf.

На сегодняшний день компания не может четко обозначить дату завершения передачи российского подразделения.

В июне в Минпромторге рассказали, что компания Knauf передаст бизнес в РФ местному топ-менеджменту. Организация специализируется на выпуске строительных материалов. Ее штаб располагается в Северной Баварии.

В апреле прокуратура города Вюрцбург в ФРГ организовала доследственную проверку в отношении компании Knauf после появившейся в СМИ информации о том, что ее материалы применялись для восстановления Мариуполя.