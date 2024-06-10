Минпромторг сообщил, что Knauf передаст российский бизнес топ-менеджменту

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Международная компания Knauf передаст бизнес в РФ местному топ-менеджменту, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом – возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", – приводит РИА Новости его слова.

Компания специализируется на выпуске строительных материалов. Штаб организации располагается в Северной Баварии.

Ранее горнорудная компания Polymetal подписала соглашение о продаже бизнеса РФ АО "Мангазея плюс", исходя из оценки 3,69 миллиарда долларов.

