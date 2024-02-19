Золотодобытчик Polymetal продаст российские активы структуре "Мангазеи майнинг"

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Горнорудная компания Polymetal подписала соглашение о продаже бизнеса РФ АО "Мангазея плюс" исходя из оценки 3,69 милларда долларов. Об этом сообщается на сайте организации.

"Сделка зависит от выполнения ряда условий, включая одобрение собранием акционеров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что рассчитывают закрыть сделку до конца марта 2024 года. Polymetal продаст 100% акций АО "Полиметалл" (холдинговая компания российских активов группы. – Прим. ред.) компании АО "Мангазея плюс".

Летом прошлого года стало известно, что руководство Polymetal решило покинуть российское подразделение из-за санкций в отношении компании. На тот момент в отставку подали гендиректор Polymetal Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок и вице-президент группы по стратегическому развитию Павел Данилин.

Обсуждать возможность продажи российских активов компании в Polymetal начали еще в 2022-м. Тогда предприятие отмечало, что сделка станет причиной того, что компания сосредоточится на своей работе в Казахстане.