Прокуратура ФРГ начала проверку по факту участия Knauf в восстановлении Мариуполя

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Прокуратура города Вюрцбург в ФРГ организовала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf после появившейся в СМИ информации о том, что ее материалы применялись для восстановления Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Тобиаса Костуха.

"Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет", – подчеркнул он.

Представитель прокуратуры отметил, что целью проверки является выяснение факта преступления.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строительство девяти многоквартирных домов завершено в Мариуполе ДНР. Квартиры в них предоставят в качестве компенсации жителям, которые потеряли жилье в период боевых действий. По словам гендиректора "Единого заказчика в сфере строительства" Карена Оганесяна, новостройки сдаются с благоустроенной территорией.

До этого вице-премьер РФ сказал, что восстановление многоквартирных домов в Мариуполе почти завершилось. Он добавил, что в городе также проводится работа над обеспечением теплом, восстановлением дорожной инфраструктуры и благоустройством городских территорий.