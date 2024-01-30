Немецкий журналист удивился скорости восстановления Мариуполя

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Мариуполь быстро восстанавливается, а жители города рады приходу российской стороны. Таким мнением немецкий журналист Армин Корпер поделился в репортаже для телеканала ZDF.

"Мы видим, что идет восстановление. Строят улицы, школы, жилые районы. Все идет очень быстро. <...> Люди, которые здесь живут, <...> настроены пророссийски", – сказал представитель СМИ.

Репортер также удивился тому, что жизнь в Мариуполе идет своим чередом. Все учреждения работают в нормальном режиме, а сам город полностью функционирует, указал журналист.

Ранее стало известно, что металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе запустил работу первых трех цехов. Там во время боевых действий долгое время укрывались бойцы ВСУ, уточнил первый замдиректора завода Роман Солонарь.

По его словам, деятельность возобновилась в отделах по производству товаров народного потребления, в цехе переработки шлаков и пространстве по подготовке лома черных металлов к плавке.

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