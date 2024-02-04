В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные дома – Хуснуллин

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Восстановление многоквартирных домов в Мариуполе ДНР практически завершилось. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает ТАСС.

Как отметил Хуснуллин, в ходе военных действий Мариуполь был достаточно сильно поврежден, однако уже сейчас практически все многоквартирные дома в городе восстановлены.

Вице-премьер уточнил, что в городе также ведется работа над обеспечением теплом, восстановлением дорожной инфраструктуры и облагораживанием городских территорий. Помимо этого Хуснуллин отметил, что восстановительные работы ведутся на всех территориях Донбасса и Новороссии.

Ранее немецкий журналист Армин Корпер поделился в репортаже для телеканала ZDF своими эмоциями от стремительного восстановления Мариуполя. Репортер также удивился тому, что жизнь в Мариуполе идет своим чередом. Все учреждения работают в нормальном режиме, а сам город полностью функционирует, указал журналист.