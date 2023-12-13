В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича

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Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, где во время боевых действий в городе долгое время укрывались украинские военные, запустил работу первых трех цехов. Об этом сообщил первый заместитель директора завода Роман Солонарь.

"Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли – это пять вспомогательных цехов", – цитирует его РИА Новости.

Солонарь уточнил, что работать начали отделение по производству товаров народного потребления, цех переработки шлаков и пространство по подготовке лома черных металлов к плавке.

Сейчас на предприятии работают 3,7 тысячи человек. Позже штат сотрудников планируют расширить до 24 тысяч специалистов.

Российские военные освободили Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе в апреле 2022 года. Позже территория города была полностью освобождена от боевиков "Азова" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).

