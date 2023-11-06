Мэр Мариуполя Моргун освобожден от занимаемой должности

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от занимаемой должности мэра Мариуполя Олега Моргуна. Соответствующий документ опубликован на сайте главы региона.

Другим указом Моргуна назначили временно исполняющим обязанности главы Мариуполя на срок до избрания главы администрации.

Моргун родился в Винницкой области. До событий 2014 года он жил в Мариуполе. Некоторое время он руководил городским управлением милиции, а затем принимал участие в формировании местных органов власти ДНР. На Украине заочно осужден на 11 лет за участие в создании ДНР.

Ранее Олег Моргун отметил, что город может быть полностью восстановлен в течение ближайших трех лет. По его словам, ремонтные и строительные работы уже ведутся на 1,8 тысячи городских объектов.



Стали известны детали восстановления Мариуполя