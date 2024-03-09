Строительство 9 жилых домов завершено в Мариуполе

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Строительство девяти многоквартирных домов завершено в Мариуполе ДНР. Квартиры в них предоставят в качестве компенсации жителям, которые потеряли жилье в период боевых действий. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте российского правительства.

"Всего в комплексе десять многоэтажек, девять из них уже полностью достроены, и шесть домов введены в эксплуатацию. Квартиры там начали получать первые 150 семей", – отметил он.

Указывается, что речь идет о жилом комплексе в Орджоникидзевском районе. По словам гендиректора Единого заказчика в сфере строительства Карена Оганесяна, новостройки сдаются с благоустроенной территорией, а все жилые помещения люди получат с чистовой отделкой, сантехникой и электроплитами.

Ранее вице-премьер РФ сказал, что восстановление многоквартирных домов в Мариуполе почти завершилось. Он добавил, что в городе также проводится работа над обеспечением теплом, восстановлением дорожной инфраструктуры и благоустройством городских территорий.

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