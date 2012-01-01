Эксперт Аксенов назвал способы сэкономить на ремонте квартиры

В России вырос спрос на ремонт квартир, выяснили аналитики. Они связывают это в том числе с увеличением доли новостроек без отделки. Кроме того, из-за ажиотажа цены на стройматериалы и услуги специалистов только растут. Как в этих условиях сэкономить на работах и не нарваться на аферистов, расскажет Москва 24.

Цена за "квадрат"

Спрос на ремонт квартир в России вырос за год на 19%, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков за апрель 2024 года. Опрошенные эксперты связали ситуацию в том числе с увеличением доли первичного жилья без отделки (в настоящее время она составляет 47,1% от общего количества квартир в новостройках, что на 6% больше, чем на аналогичный период 2023-го).

При этом специалисты заявляют, что минимальные затраты на выполнение работ на сегодняшний день могут начинаться от 20 тысяч рублей за квадратный метр. А за последние два года себестоимость чернового и чистового ремонта выросла на 30%, рассказала директор департамента сметного ценообразования девелоперской компании Елена Миронова.

Однако итоговая стоимость отделки всегда зависит от ожиданий и желаний собственника, отметил в разговоре с Москвой 24 эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.



Кирилл Аксенов эксперт в сфере ремонта недвижимости Например, есть такое понятие, как флиппинг, когда квартиру быстро и недорого приводят в порядок и продают по более высокой цене. Здесь стоимость варьируется от 8 до 13 тысяч рублей за квадратный метр работы. К этому еще прибавляются черновые и чистовые материалы. Сумма может доходить, если мы берем под ключ, до 35–40 тысяч за "квадрат".

А вот переделка жилья "для себя" по несложному дизайн-проекту обойдется уже в 50–100 тысяч за "квадрат". В свою очередь, в бизнес-сегменте цена может начинаться от 200 тысяч рублей, рассказал специалист.

Сохранить бюджет



В целом, сэкономить на ремонте можно без удара по качеству, уверен Кирилл Аксенов. Например, электромонтажные работы обойдутся клиенту почти в три раза дешевле при грамотном подходе.

"Можно не во вред качеству соединить, например, освещение или розеточные группы в одной комнате, где нет потребителей мощного тока, – это обойдется в среднем в 150 тысяч. Если же сделать каждую розетку на отдельный автомат и провод, получится гораздо дороже – до полумиллиона", – отметил эксперт.

Он также рекомендовал обращать внимание не столько на цену материалов, сколько на срок их службы: по его словам, при качественном ремонте даже недорогое оборудование прослужит долго.





Кирилл Аксенов эксперт в сфере ремонта недвижимости Например, кто-то использует трубы известного зарубежного бренда с современной технологией и гарантией на 25 лет. Но на более дешевые трубы дают тот же срок, а вот качество эксплуатации при этом будет зависеть от мастера – насколько он грамотно спаяет все соединения и проверит потом под давлением.

На чистовой отделке тоже можно сэкономить, уверен специалист. Как вариант, стоимость подготовки стен под обои начинается от 800 рублей за квадратный метр, а под покраску – от трех-четырех тысяч.

Как выбирать мастеров?



Работа с подрядчиком без договора, как правило, обходится до двух раз дешевле. Однако эксперты рекомендуют обращаться к компаниям, которые работают официально: это позволит отстоять свои права в спорных ситуациях.





Кирилл Аксенов эксперт в сфере ремонта недвижимости По закону "О защите прав потребителей" в России действует два года гарантии на услуги. Исходя из этого, лучше заплатить на 10–20% больше, но понимать, что по окончании работ, если возникнут какие-то гарантийные случаи, можно обратиться к подрядчику и потребовать устранить все за его счет.

При выборе команды специалист посоветовал ориентироваться на опыт компании, отзывы клиентов, отсутствие долгов и банкротств. Для большей уверенности можно приехать прямо на объект и пообщаться как с рабочими, так и с заказчиками.

"Выберите три бригады и поезжайте к ним на объект – там спросите, сколько на все ушло времени и денег. Также, возможно, вам дадут контакт клиента: у него можно напрямую узнать, слышали ли его пожелания, соблюдали ли сроки, бюджет. Кроме того, визит на стройку также поможет оценить качество материалов, которые закупил подрядчик", – отметил эксперт.

А чтобы не нарваться на мошенников и не разгребать последствия работы недобросовестных мастеров, важно составить список материалов, которые закупает бригада. Аксенов рекомендовал отдельно прописать на бумаге качество, количество и марку смесей, инструментов или плитки и четко отслеживать, что из этого используется при ремонте.

Кроме того, оплачивать работу Аксенов посоветовал только после сдачи и приемки объекта.