Эксперт Аксенов назвал способы сэкономить на ремонте квартиры

В России вырос спрос на ремонт квартир, выяснили аналитики. Они связывают это в том числе с увеличением доли новостроек без отделки. Кроме того, из-за ажиотажа цены на стройматериалы и услуги специалистов только растут. Как в этих условиях сэкономить на работах и не нарваться на аферистов, расскажет Москва 24.
Цена за "квадрат"
Спрос на ремонт квартир в России вырос за год на 19%, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков за апрель 2024 года. Опрошенные эксперты связали ситуацию в том числе с увеличением доли первичного жилья без отделки (в настоящее время она составляет 47,1% от общего количества квартир в новостройках, что на 6% больше, чем на аналогичный период 2023-го).
При этом специалисты заявляют, что минимальные затраты на выполнение работ на сегодняшний день могут начинаться от 20 тысяч рублей за квадратный метр. А за последние два года себестоимость чернового и чистового ремонта выросла на 30%, рассказала директор департамента сметного ценообразования девелоперской компании Елена Миронова.
Однако итоговая стоимость отделки всегда зависит от ожиданий и желаний собственника, отметил в разговоре с Москвой 24 эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.
А вот переделка жилья "для себя" по несложному дизайн-проекту обойдется уже в 50–100 тысяч за "квадрат". В свою очередь, в бизнес-сегменте цена может начинаться от 200 тысяч рублей, рассказал специалист.
Сохранить бюджет
В целом, сэкономить на ремонте можно без удара по качеству, уверен Кирилл Аксенов. Например, электромонтажные работы обойдутся клиенту почти в три раза дешевле при грамотном подходе.
"Можно не во вред качеству соединить, например, освещение или розеточные группы в одной комнате, где нет потребителей мощного тока, – это обойдется в среднем в 150 тысяч. Если же сделать каждую розетку на отдельный автомат и провод, получится гораздо дороже – до полумиллиона", – отметил эксперт.
Он также рекомендовал обращать внимание не столько на цену материалов, сколько на срок их службы: по его словам, при качественном ремонте даже недорогое оборудование прослужит долго.
На чистовой отделке тоже можно сэкономить, уверен специалист. Как вариант, стоимость подготовки стен под обои начинается от 800 рублей за квадратный метр, а под покраску – от трех-четырех тысяч.
Как выбирать мастеров?
Работа с подрядчиком без договора, как правило, обходится до двух раз дешевле. Однако эксперты рекомендуют обращаться к компаниям, которые работают официально: это позволит отстоять свои права в спорных ситуациях.
При выборе команды специалист посоветовал ориентироваться на опыт компании, отзывы клиентов, отсутствие долгов и банкротств. Для большей уверенности можно приехать прямо на объект и пообщаться как с рабочими, так и с заказчиками.
"Выберите три бригады и поезжайте к ним на объект – там спросите, сколько на все ушло времени и денег. Также, возможно, вам дадут контакт клиента: у него можно напрямую узнать, слышали ли его пожелания, соблюдали ли сроки, бюджет. Кроме того, визит на стройку также поможет оценить качество материалов, которые закупил подрядчик", – отметил эксперт.
А чтобы не нарваться на мошенников и не разгребать последствия работы недобросовестных мастеров, важно составить список материалов, которые закупает бригада. Аксенов рекомендовал отдельно прописать на бумаге качество, количество и марку смесей, инструментов или плитки и четко отслеживать, что из этого используется при ремонте.
Кроме того, оплачивать работу Аксенов посоветовал только после сдачи и приемки объекта.