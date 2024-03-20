Эксперты рассказали, какое жилье купить выгоднее всего

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ситуации когда доступность ипотеки и цены на вторичное жилье снижаются, выгоднее всего покупать недвижимость на вторичном рынке. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на директора одной из строительных компаний Виктора Лукина.

По его словам, такой вариант подойдет тем, кто хочет получить выгоду в настоящий момент, покупая жилье по более низкой цене. Он уточнил, что стоимость на такие объекты формируется на основе цен и вложений, которые были сделаны за 10 или 15 лет до этого, когда инвестиции в строительство были значительно ниже сегодняшнего дня.

Лукин уверен, что продавец может пойти навстречу и сделать скидку, так как стоимость ипотечного займа для вторичного жилья выше, а значит, ему нужен клиент "с наличными". Однако он предупредил, что нет гарантии выгодной продажи такого жилья в будущем.

"Когда выбираете между новым и вторичным домом, учтите, что новое жилье зачастую имеет более привлекательный вид и оснащено современными технологиями, что увеличивает его стоимость и ликвидность", – добавил он.

В свою очередь, состояние некоторых коммуникаций или крыши жилья на вторичном рынке может быть неудовлетворительным, что несет за собой расходы на ремонт, сказал он. Также для подбора, рассказал эксперт, стоит учитывать как местоположение и наличие инфраструктуры, так и потенциал для возможных инвестиций.

По словам директора рынков России и СНГ одного из агентств по недвижимости Валерия Тумина, к плюсам многоквартирных домов на рынке новостроек относятся состояние дома и его ликвидность. Однако к минусам могут относиться локация, когда новый ЖК будет находиться далеко от центра города, транспортная доступность и сроки заселения, а также стоимость квартиры, добавил он.

К плюсам жилья на вторичном рынке, сказал Тумин, относятся локация, наличие инфраструктуры и быстрое заселение. Однако среди минусов он назвал состояние жилья, проблемы с парковкой, а также вероятность проблем с наследниками прошлых владельцев жилья и соседей-маргиналов.

Ранее риелторы выяснили, что некоторые покупатели стали отдавать свое предпочтение жилью в ближнем Подмосковье, где появилось много жилья, вместо столицы. Однако и в Москве появились недорогие квартиры.

В частности, аналитики нашли 300 самых экономичных квартир, не считая комнат и апартаментов, стоимостью до 6 миллионов рублей. В основном это студии или жилье в старых домах за МКАД.

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