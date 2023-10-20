Россияне рассказали, во сколько им обошелся ремонт в этом году

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Почти треть (32%) россиян, делавших в этом году ремонт, потратили на него от 150 до 200 тысяч рублей. Больше миллиона вложили 23%, еще 14% – от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование "ВсеИнструменты.ру".

Отмечается, что 35% планировали потратить на ремонт 100–150 тысяч рублей, 22% были уверены, что придется отдать более 1 миллиона. Всего ремонт в 2023 году делали 63%. Работы во всем доме проводили 30% опрошенных, в одной из жилых комнат – 33%.

Среди респондентов 30% признались, что самым дешевым в ремонте стали установка или замена дверей, 29% назвали замену декоративных элементов. Дешевле ожидаемого также оказалась работа над отделкой и обновление сантехники (по 13%), 12% наименее затратной частью работ назвали замену мебели.

Аналитики выяснили, что наименее затратные в ремонте комнаты – это спальня (32%), прихожая (30%), гостиная и детская комната (по 8%). Дольше всего россияне ремонтировали балкон (26%), ванную комнату и туалет (25%), гостиную (11%) и спальню (10%).

Около 23% признались, что во время работ охотнее всего готовы экономить на вывозе старой ненужной мебели, 21% отметил уборку мусора, 20% – рабочую одежду. Также 13% опрошенных ищут способы сокращения трат при покупке обоев, настенного покрытия и потолков.

При этом 18% отказались экономить на напольном покрытии и сантехнике, 16% – на мебели, 14% – на окнах. Также 17% указали, что не ищут способы уменьшения расходов при покупке товаров для ремонта в принципе.

Добавляется, что 26% респондентов при выборе товаров для ремонта и строительства ориентируются на цену, на отзывы на сайте обращают внимание 18%, для 17% важны общие характеристики и советы окружающих. Страна-производитель, бренд и внешний вид товара важны для 15%, 13% назвали информацию о товаре на специализированных сайтах.

Ранее 63% россиян признались, что хотя бы раз жили в съемной квартире. Большинство при этом предпочитает снимать однокомнатную квартиру. Таких оказалось 58%. Двух- и трехкомнатные квартиры выбирают 25% россиян, студии – 6%.

До этого сообщалось, что больше половины жителей России хотели бы переехать в другой город. Порядка трети, или 31%, рассматривают города ближе к морю. А в более крупные и развитые населенные пункты стремятся 25% респондентов. Только 13% опрошенных россиян планируют переезд в Москву и Санкт-Петербург.

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