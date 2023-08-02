Больше половины россиян хотели бы переехать в другой город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больше половины жителей России хотели бы переехать в другой город. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на исследование сервиса "Яндекс Доставка".

Порядка трети, или 31%, опрошенных заявили, что хотят переехать ближе к морю. В более крупные и развитые города стремятся 25% респондентов. И только 13% опрошенных россиян планируют переезд в Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования показали, что 20% опрошенных россиян планируют переезд уже в течение года. 33% респондентов хотят сменить место жительства в ближайшие годы. 10% опрошенных планируют переезд в другой город ближе к пенсии. Только 33% участвовавших в опросе россиян заявили, что в их планах переезда нет.

"Чаще всего россияне переезжают на близкие дистанции, например, в областные центры, а тренд на поиск нового места жительства на юге страны, ближе к морю, действительно остается популярным", – отмечает доцент НИУ ВШЭ Василь Сакаев.

При этом большинство опрошенных (62%) в качестве главной причины переезда назвали стремление улучшить свои жилищные условия. В списке других причин значатся переезд ради карьерного роста, желание жить рядом с любимым человеком и планы отделиться от родителей.

Ранее Росреестр сообщал, что москвичи скупают недвижимость в регионах. В ведомстве зарегистрировали 97 тысяч заявлений на оформление сделок по квартирам с января по июнь 2023 года, что в 3,5 раза больше, чем за такой же период в 2022 году. При этом снять квартиру в Москве стало сложнее. Эксперты рынка отмечают, что спрос на аренду в столице вырос на 20%, особенно – на квартиры в новостройках и жилье с хорошим ремонтом.