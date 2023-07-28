Названа площадь самой большой и самой маленькой квартир в России

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Самая большая квартира в России оказалась в 94 раза больше самой маленькой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитиков платформы "Авито Недвижимость".

"Площадь самой большой квартиры, выставленной на продажу, составляет 940,6 квадратного метра. Она расположена в Москве, на Мосфильмовской улице, и стоит 1,35 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Речь идет о двухуровневом пентхаусе с десятью комнатами и тремя террасами. В одном из помещений расположен бассейн.

Площадь самой маленькой квартиры составляет 10 квадратных метров. В ней есть кухня с холодильником, плитой, микроволновкой и вытяжкой. На втором уровне квартиры располагается спальня с удобствами. Стоимость жилплощади оценивается в 3,1 миллиона рублей.

Просторные квартиры также были обнаружены в Омске (440 "квадратов" за 32,8 миллиона рублей), Сочи (400 "квадратов" за 55 миллионов рублей), Ростове-на-Дону (400 "квадратов" за 25 миллионов рублей) и Челябинске (400 "квадратов" за 21 миллион рублей).

Самые тесные жилые пространства были найдены в Санкт-Петербурге (по 11 и 12 "квадратов" за 3,1 и 3,5 миллиона рублей соответственно) и Сочи (15 "квадратов" за 4 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому обанкротившиеся ипотечные кредиторы смогут сохранить за собой единственное подобное жилье. В случае принятия инициативы сделать это можно будет, заключив с банком мировое соглашение или предоставив план реструктуризации кредита.



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