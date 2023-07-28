Россияне смогут сохранить ипотечное жилье в случае банкротства – СМИ

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Граждане России смогут сохранить единственное ипотечное жилье в случае, если их признают банкротами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на отзыв правительства к соответствующему законопроекту.

Сохранить недвижимость подобного типа можно, заключив с банком мировое соглашение или предоставив план реструктуризации кредита.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов пояснил, что забрать ипотечное жилье могут за непогашение подобного рода займов. Законопроект призван поддержать добросовестных заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.

При этом правительство готово поддержать инициативу, если замечания к ней будут доработаны. Это, в частности, касается проработки условий заключения соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов.

Ранее стало известно, что число ипотечных сделок, оформленных в июне 2023 года в Москве, выросло на 12,6% по сравнению с показателями прошлого месяца. В июне было зарегистрировано 13 123 договора ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости.



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