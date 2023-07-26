Путин поручил кабмину проработать льготную ипотеку для учителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки для учителей школ, в том числе о предоставлении им возможности оформлять ипотечные кредиты на льготных условиях. Соответствующий документ был размещен на сайте Кремля.

"Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам", – следует из поручения, срок исполнения которого установлен до 1 ноября.

Помимо этого, глава государства поручил Минкультуры РФ представить предложения тем для дальнейшего создания документальных, мультипликационных фильмов и социальной рекламы, направленных на повышение престижа профессии педагога в стране. Доклад по этому поручению президент ожидает до 30 ноября текущего года.

Ранее Путин указом поручил правительству России рассмотреть вопрос возможности увеличения максимального размера кредита по льготной ипотеке для семей с тремя и более детьми. При этом исключением призваны считаться проживающие в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ожидается, что доклад правительства по данному вопросу будет предоставлен Путину до 1 сентября.



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