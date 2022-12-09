Эксперт рассказала, как может работать новая программа госрассрочки на жилье

В РФ могут появиться дополнительные механизмы для покупки жилья. В частности, рассрочка для некоторых категорий граждан – медиков, преподавателей, IT-специалистов и не только. Рассказываем подробности и выясняем, как может работать эта схема.



Альтернатива льготной ипотеке?

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, в РФ могут появиться дополнительные механизмы покупки жилья для отдельных категорий россиян. Разработкой программы к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, Центробанк и ДОМ.РФ.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, какие категории россиян могут подпасть под нее.





Александр Якубовский член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно – в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах. Вероятно, это педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли.

По мнению Якубовского, рассрочку следует выдавать на полный срок выплат, при этом власти регионов должны оплачивать проценты за специалистов. По итогу получится примерно столько же, сколько субъекты тратят на покрытие аренды жилья для таких категорий граждан. Депутат отметил, что новые инструменты могут стать альтернативой льготной ипотеки на новостройки.

В свою очередь, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина добавила, что данная мера даст дополнительный стимул для дальнейшего роста ипотечного кредитования.

"Развитие финансовых механизмов, позволяющих гражданам приобретать жилье на льготных условиях, станет действенной мерой социальной поддержки отдельных категорий граждан и создаст дополнительный стимул для дальнейшего роста ипотечного кредитования", – полагает она.



Жилье за работу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Механизм государственной рассрочки еще не разработан до конца, поэтому можно только предположить, как все будет реализовано. Об этом Москве 24 рассказала руководитель столичного агентства недвижимости Екатерина Никитина.

"Скорее всего, государственная рассрочка будет распространяться лишь на определенные категории граждан – это медики, педагоги. Сейчас все работает так: если в каком-то из регионов не хватает педагогов, регион, чтобы их привлечь, выделяет деньги на аренду жилья. Молодой специалист приезжает, и ему предоставляется аренда на период работы. Дальше он может воспользоваться сертификатом на покупку жилья", – объяснила эксперт.

По словам специалиста, предложенный вариант рассрочки – формат замены аренды для таких специалистов.





Екатерина Никитина руководитель столичного агентства недвижимости Сейчас, скорее всего, будет разработан некий инструмент, благодаря которому арендные платежи станут платежами по рассрочке. При этом, я думаю, будут условия: сколько специалист должен проработать в этом регионе, какой у него должен быть стаж, чтобы получить квартиру в собственность.

Никитина добавила, что еще предстоит определить, кто станет выделять деньги – региональные власти или это будет федеральная программа. Кроме того, в какие сроки средства должны поступать на счет застройщика: по кварталам или раз в год. Также пока остается нерешенным вопрос, потребуется ли от специалиста вносить какой-то взнос и какое жилье будет участвовать в программе.

Вместе с тем Никитина считает, что новый формат поддержит строительную отрасль и решит нехватку кадров в некоторых регионах.

"Это социально направленный формат на поддержку строительной отрасли, потому что тогда мы перейдем к плановому строительству. Регион будет понимать, сколько им нужно тех или иных специалистов и сколько для них нужно жилья", – заключила она.

Ранее сообщалось, что Банк России выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки. По мнению замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслана Булатова, любая форма субсидирования искажает цены, а также создает дисбаланс в долгосрочной перспективе.

