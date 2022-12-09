Новый механизм покупки жилья могут ввести для некоторых категорий россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России хотят ввести рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан, сообщает газета "Известия".

За проработку такого механизма возьмутся Минфин, Минстрой, ЦБ и "ДОМ.РФ". Согласно плану мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, подготовить его они должны к 2024 году.

Под льготу могут подпасть учителя, врачи, IT-работники, узкие специалисты в промышленности. По словам экспертов, наряду с льготной ипотекой это станет еще одним драйвером рынка.

Коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис напомнил, что сейчас для покупки жилья в России существуют различные виды льготной ипотеки с господдержкой, ипотека с субсидированной ставкой от застройщика, а также разные виды рассрочек от девелоперов.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский выразил мнение, что рассрочка будет нужным механизмом для некоторых категорий специалистов и граждан.

"Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно – в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах. Вероятно, это педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли", – подчеркнул он.

Парламентарий считает, что рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат, а оплачивать проценты за граждан должны региональные власти. По его словам, это равнозначно затратам субъектов на оплату аренды жилья для таких специалистов, но такой механизм повысит гарантии того, что работник задержится в регионе на больший срок.

Руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина добавила, что развитие финансовых механизмов, которые позволяют гражданам покупать жилье на льготных условиях, станет отличной мерой соцподдержки и создаст дополнительный стимул для дальнейшего роста ипотечного кредитования.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства финансов России сообщила, что жители новых регионов России смогут рассчитывать на льготную ипотеку, причем в полном объеме.



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