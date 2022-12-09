11:19Экономика
В Центробанке РФ выступили за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центробанк России выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки, заявил замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслан Булатов в ходе онлайн-конференции для застройщиков, организованной Сбербанком. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, любая программа субсидирования искажает цены и создает дисбаланс в долгосрочной перспективе.
Булатов отметил, что за три года существования льготной ипотеки цены практически "разъехались" на первичном и вторичном рынке.
"У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки. Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать. Обобщая, Банк России за сворачивание постепенное", – сказал он.
Ранее сообщалось, что при сохранении негативных тенденций на рынке ипотеки Центробанк может ужесточить регулирование выдачи кредитов с низким первом взносом и повысить требования к уровню резервов по ипотеке.
По данным ЦБ, на ипотечном рынке наблюдалась тенденция опережающего роста цен на жилье из-за смягчающих условий кредитования. При этом разницу в ценах на первичном и вторичном рынках увеличила программа льготной ипотеки, а в 2022 году тенденция была усилена программой "ипотека от застройщика".
До этого стало известно, что правительство расширило программу дальневосточной ипотеки на врачей и учителей. Уточнялось, что теперь взять кредит по ставке до 2% на строительство или покупку жилья смогут педагоги и медики, проработавшие по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет.
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