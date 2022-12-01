ЦБ РФ при сохранении негатива может ужесточить регулирование выдачи ипотеки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

При сохранении негативных тенденций на рынке ипотеки Центробанк может ужесточить регулирование выдачи кредитов с низким первом взносом и повысить требования к уровню резервов по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным регулятора, на ипотечном рынке наблюдалась тенденция опережающего роста цен на жилье из-за смягчающих условий кредитования. При этом разницу в ценах на первичном и вторичном рынках увеличила программа льготной ипотеки, а в 2022 году тенденция была усилена программой "ипотека от застройщика".

Вместе с тем в Банке России указали на ухудшение стандартов кредитования. В частности, доля ипотеки с первоначальным взносом менее 20% выросла с 37 до 48%.

"В случае сохранения этих тенденций Банк России ужесточит регулирование: в части макропруденциальных мер может потребоваться повышение надбавок по ипотечным кредитам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом, в части микропруденциальных мер – повышение требований к уровню резервирования ипотечных кредитов в зависимости от уровня эффективной ставки", – указали в ЦБ.

Ранее сообщалось, что ВТБ поднимет минимальную ставку по ипотеке на 0,5% с 3 декабря. Направленные до 2 декабря включительно заявки рассмотрят по текущим условиям со ставками от 10,4%. К такому решению в банке пришли из-за роста рыночных ставок в ноябре.



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