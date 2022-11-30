Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ВТБ с 3 декабря поднимет минимальную ставку по ипотеке на покупку готового, строящегося жилья и в рамках программы рефинансирования на 0,5 процентного пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Таким образом, она составит 10,9%.

Все заявки, направленные в банк до 2 декабря включительно, рассмотрят по текущим условиям со ставками от 10,4%. ВТБ решил изменить условия по кредитам из-за роста рыночных ставок в ноябре. Также этому послужил продолжающийся рост стоимости привлечения ресурсов на рынке.

Средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков на сегодняшний день составляют около 11%, напомнили в кредитной организации.

"Таким образом, мы приводим свои условия к базовым общерыночным значениям", – говорится в сообщении.

При этом условия по льготным программам не изменятся. Также ВТБ сохранит текущие неценовые параметры кредитов, в том числе минимальные требования к уровню первого взноса.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что дополнительные меры поддержки первичного рынка жилья не ожидаются. Относительно решения продлить льготную ипотеку на жилье в новых домах замглавы Минфина заявил, что программа будет закрыта 31 декабря. В то же время Моисеев допустил расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья для жителей новых территорий России.

Российский кабмин продлил действие семейной ипотеки до июля 2024 года. Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что действие семейной ипотеки продлевается по поручению главы государства.

Сообщалось, что эта мера позволит купить собственное жилье большому количеству семей. Так, в 2023 году ипотеку под 6% оформят более 150 тысяч семей. Общий объем займов будет равен примерно 1 триллиону рублей.

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