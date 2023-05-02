Путин поручил кабмину разработать программу льготной ипотеки для педагогов

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Кабмин РФ должен будет рассмотреть до 1 октября вопрос о предоставлении льготной ипотеки педагогам. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Об этом свидетельствует перечень, размещенный на официальном сайте Кремля.

Речь идет о педагогических работниках учреждений среднего профессионального образования, отобранных в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Глава государства также поручил правительству уточнить до 1 июня параметры механизма промышленной ипотеки с учетом оценки необходимости расширения сферы действия данного механизма, а также увеличения объемов субсидирования и срока льготного кредитования.

В конце прошлого года Путин заявил о необходимости расширить условия промышленной ипотеки. Глава государства считает, что ее действие нужно распространить на строительство объектов.

Кроме того, летом 2022 года правительство расширило программу дальневосточной ипотеки на врачей и учителей. Уточнялось, что теперь взять кредит по ставке до 2% на строительство или покупку жилья смогут педагоги и медики, проработавшие по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет.

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