В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК

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В России предложили ввести льготную ипотеку на новостройки, строительство частных домов, а также вторичное жилье, если в городе нет первичного, для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает газета "Известия".

Подобную инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского направили в Минфин.

Так, парламентарии предложили ввести льготную ипотеку под 5%: в субъектах с населением до 1 миллиона человек можно будет взять льготный кредит максимально на 9 миллионов рублей, в регионах с населением более 1 миллиона человек – максимально на 18 миллионов рублей.

Уточняется, что соответствующая мера предлагается взамен планам Минфина по введению льготной ипотеки для чиновников и госслужащих.

Ранее СМИ сообщали, что министерство финансов РФ намерено предложить организовать эксперимент по вводу льготной ипотеки для федеральных госслужащих в этом году.

После этого замглавы министерства строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что есть категории граждан, которые сильнее нуждаются в расширении льготных программ. Он уточнил, что речь идет о молодых и многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами, работниках ОПК.

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