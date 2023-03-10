Экономист рассказал, как сделать жилье для россиян более доступным

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Экономист Дмитрий Прокофьев рассказал, как можно сделать жилье для россиян более доступным. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт уверен, что без повышения доходов жителей России ничего не получится.

"Замечательный русский экономист Сергей Прокопович еще 70 лет назад писал, что весь опыт экономического развития первой половины XX века показал, что рабочий, которого пытаются сверхэксплуатировать, будет работать плохо", – подчеркнул он.

Прокофьев объяснил, что человек не будет вкладываться в работу, если у него нет хорошего жилья и одежды. В таком случае никакие инвестиции в производство не исправят ситуацию.

Специалист также обратил внимание на то, что повышение зарплат в стране зависит от приоритетов, которые расставляет кабмин. Именно правительство определяет приоритетные направления развития, пояснил он.

Ранее стало известно, что в России расширят условия предоставления ипотеки по льготным программам. Согласно обновленным правилам, родители с детьми-инвалидами смогут получить одобрение по семейному ипотечному кредиту на покупку вторичного жилья, если в регионе не осуществляется возведение многоквартирных домов.



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