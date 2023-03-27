Минфин намерен провести эксперимент с выдачей льготной ипотеки чиновникам – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство финансов РФ намерено предложить организовать эксперимент по вводу льготной ипотеки для федеральных госслужащих в этом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Согласно информации, ведомство планирует направить в правительство инициативу по данному эксперименту, который предполагает внедрение льготной ипотеки для чиновников. Так, совершенствование системы государственных гарантий на госслужбе будет представлено на мотивацию работников к долгосрочному труду.

По словам источника издания, в документе говорится о механизме льготной ипотеки.

"Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных", – добавил он.

Ранее Минтруд РФ разработал поправки, направленные на усиление контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников. В проекте закона предлагается значительно расширить доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях госслужащих.

Он должен вступить в силу по истечении 180 дней после официального опубликования, поскольку Центробанку следует подготовить и издать соответствующие нормативные акты.

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