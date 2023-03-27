08:54Экономика
Минфин намерен провести эксперимент с выдачей льготной ипотеки чиновникам – СМИ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство финансов РФ намерено предложить организовать эксперимент по вводу льготной ипотеки для федеральных госслужащих в этом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
Согласно информации, ведомство планирует направить в правительство инициативу по данному эксперименту, который предполагает внедрение льготной ипотеки для чиновников. Так, совершенствование системы государственных гарантий на госслужбе будет представлено на мотивацию работников к долгосрочному труду.
По словам источника издания, в документе говорится о механизме льготной ипотеки.
"Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных", – добавил он.
Ранее Минтруд РФ разработал поправки, направленные на усиление контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников. В проекте закона предлагается значительно расширить доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях госслужащих.
Он должен вступить в силу по истечении 180 дней после официального опубликования, поскольку Центробанку следует подготовить и издать соответствующие нормативные акты.
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