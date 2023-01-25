В ГД приняли закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов с 1 марта 2023 года.

Согласно ему, в Сети не будут публиковаться персональные сведения депутатов и сенаторов. При этом по доходам и расходам будет представлена обобщенная информация. Например, о факте предоставления депутатами данной информации.

По словам главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и автора поправок Павла Крашенинникова, для парламентариев сохраняются все механизмы подачи деклараций.



Также документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые привлекаются к работе на непостоянной основе. При этом, по словам Крашенинникова, "послаблений" для депутатов и сенаторов, работающих в зоне СВО, не предусмотрено.

Ранее Крашенинников объяснил, почему российских депутатов и сенаторов собираются освободить от публикации деклараций о доходах и имуществе.

По его словам, это поможет привлекать к деятельности полезных общественников и бизнесменов. Многие из них ранее отказывались избираться в представительные органы, поскольку не хотели "возиться" с оформлением и подачей деклараций.

Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с 1 марта

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