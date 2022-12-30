Песков прокомментировал указ о запрете публикации сведений о доходах чиновников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подписанный Владимиром Путиным указ о запрете публикации деклараций о доходах чиновников в период проведения спецоперации распространяется только на военных и должностных лиц, командированных в новые регионы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Из указа абсолютно ясно, кого это касается: это касается тех, кто работает на территории (новых российских регионов. – Прим. ред.)", – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что в документе нет места для двойного толкования.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, которым запретил публикацию сведений о доходах, расходах, а также сведений об имуществе чиновников в период проведения специальной военной операции. Согласно документу, публикация таких данных будет запрещена на официальных сайтах органов и организаций и в общероссийских СМИ.

Отмечалось, что также президент временно освободил военнослужащих и чиновников, командированных в новые регионы РФ, от декларирования доходов и расходов.

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