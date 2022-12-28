Налоговые декларации экс–президента США Дональда Трампа опубликуют в пятницу, 30 декабря

Фото: AP/TASS/Rebecca Blackwell

Комитет по доходам и расходам палаты представителей конгресса США в пятницу опубликует налоговые декларации экс–президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на представителя комитета сообщает РИА Новости.

"Да, я могу подтвердить, что это так", – заявил он.

Уточняется, что комитет проголосовал за публикацию налоговых деклараций Трампа за период в шесть лет. Адвокаты экс–президента добивались запрета на их передачу в комитет, но в ноябре Верховный суд США все же разрешил комитету получить данные документы.

Ранее сообщалось, что Трамп проиграл суд по делу о секретных документах, найденных у него в поместье в ходе обыска в августе 2022 года. Его подозревают в незаконном использовании и уничтожении служебных материалов, а также уклонении от налогов.

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