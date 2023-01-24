В Госдуме объяснили, почему депутатов нужно освободить от публикации декларации о доходах

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, правовед и законодатель Павел Крашенинников объяснил, почему российских депутатов и сенаторов собираются освободить от публикации декларации о доходах и имуществе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Во вторник, 24 января, в Думе во втором чтении рассмотрят законопроект, согласно которому с 1 марта 2023 года чиновники будут освобождены от публикации декларации о доходах.

По словам Крашенинникова, это поможет привлекать к деятельности полезных общественников и бизнесменов. Многие из них ранее отказывались избираться в представительные органы, поскольку не хотели "возиться" с оформлением и подачей деклараций. Также, по словам парламентария, мало кто в принципе хочет показывать свои доходы.

"Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать – лень", – подчеркнул глава комитета ГД.

Он отметил, что в настоящее время речь идет о том, чтобы депутаты и сенаторы подавали декларации, но при этом они оставались в распоряжении представительного органа, но не публиковались. Крашенинников отмечает, что это поможет защитить персональные данные парламентариев.

"И этими сведениями при необходимости могут пользоваться руководители органов власти, правоохранители, спецслужбы и так далее. Вот это важно", – подчеркнул он.

По его словам, в случае принятия закона публиковаться будет только общая информация. Например, о статусе подачи декларации и о наличии в ней нарушений. При этом не будет никаких личных данных – фамилий, сумм денег, перечней недвижимости. Эти сведения в обязательном порядке останутся в Госдуме и в Совете Федерации.

Также он отметил, что "послаблений" для депутатов и сенаторов, работающих в зоне СВО, не предусмотрено.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым запретил публикацию сведений о доходах, расходах, а также сведений об имуществе чиновников в период проведения специальной военной операции.

Согласно документу, публикация таких данных будет запрещена на официальных сайтах органов и организаций и в общероссийских СМИ.

Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с 1 марта

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