Путин предложил распространить промышленную ипотеку на строительство объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин заявил о необходимости расширить условия промышленной ипотеки. Глава государства считает, что ее действие нужно распространить на строительство объектов.

Президент напомнил, что сейчас граждане могут взять льготный кредит, чтобы приобрести объект, на котором в перспективе будет открыто производство.

"Считаю правильным, если мы распространим промышленную ипотеку не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию", – высказался он.

Путин сделал акцент на том, что это направление должно быть профинансировано.

Ранее правительство РФ утвердило параметры предоставления промышленной ипотеки. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Отмечалось, что льготные кредиты в размере до 500 миллионов рублей будут выдаваться под 5% годовых на срок до семи лет. При этом кредитная ставка для технологических компаний составила 3% годовых.

До этого стало известно, что правительство расширило программу дальневосточной ипотеки на врачей и учителей. Уточнялось, что теперь взять кредит по ставке до 2% на строительство или покупку жилья смогут педагоги и медики, проработавшие по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет.

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