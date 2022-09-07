Правительство РФ утвердило параметры промышленной ипотеки

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Правительство РФ утвердило параметры предоставления промышленной ипотеки. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В России стартует программа промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для осуществления промышленного производства. Постановление, утверждающее параметры нового инструмента поддержки, подписал председатель правительства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что льготные кредиты в размере до 500 миллионов рублей будут выдаваться под 5% годовых на срок до семи лет. При этом кредитная ставка для технологических компаний будет составлять 3% годовых.

Летом Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить изменение условий льготной ипотеки до 25 июля, ставка по которой не должна превышать 7% годовых.

Кроме того, до 1 сентября кабмин совместно с Банком России должен обеспечить запуск программы льготной промышленной ипотеки под 5% и разработать дополнительные механизмы для прироста портфеля ипотечных кредитов в номинальном выражении на уровне не ниже 2021 года.