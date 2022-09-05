Мишустин объявил о запуске промышленной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство России запускает промышленную ипотеку, предприятия смогут брать кредиты на покупку производственной недвижимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

"По поручению президента правительство запускает новый инструмент поддержки предприятий промышленности – это промышленная ипотека. Соответствующее постановление подготовлено, российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости", – приводит ТАСС его слова.

В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что максимальный объем такого кредита будет составлять 500 миллионов рублей.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить изменение условий льготной ипотеки до 25 июля, ставка по которой не должна превышать 7% годовых.

Кроме того, до 1 сентября кабмин совместно с Банком России должен обеспечить запуск программы льготной промышленной ипотеки под 5% и разработать дополнительные механизмы для прироста портфеля ипотечных кредитов в номинальном выражении на уровне не ниже 2021 года.

