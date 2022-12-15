Путин сообщил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года с повышением ставки до 8% годовых, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%", – сказал президент.

Ранее сообщалось, что срок действия программы льготной ипотеки истекает 31 декабря 2022 года.

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки. В ЦБ полагают, что программа субсидирования искажает цены и создает дисбаланс в долгосрочной перспективе.



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