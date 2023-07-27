Москвичи за первое полугодие 2023 года приватизировали около 7 тысяч квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители Москвы за первые шесть месяцев текущего года приватизировали 6,8 тысячи квартир. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Заключение подобных договоров дает жителям столицы возможность свободно распоряжаться имуществом, например продавать, дарить, завещать и передавать в залог", – подчеркнул он, напомнив, что за аналогичный период прошлого года москвичи оформили в собственность 6 тысяч квартир.

Приватизация жилья стала доступна горожанам, проживающим в квартирах по договорам соцнайма, в 2017 году. На сегодняшний день, по словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, в столице остается порядка 265 тысяч неприватизированных квартир, что составляет 5% от всего жилого фонда города.

Подать документы на приватизацию жилого помещения можно как лично – в МФЦ, так и онлайн – через соответствующий раздел на портале mos.ru. В последнем случае может потребоваться посещение центра "Мои документы", если договор будет подписываться в бумажном виде, либо можно обойтись электронной подписью. В этом году онлайн приватизацию оформляли на 40% чаще, чем годом ранее.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступила за новую масштабную приватизацию в стране. По ее словам, в России есть что передать в частную собственность без ущерба стратегическим интересам. Проведение приватизации поспособствует развитию частной инициативы, уверена она.

