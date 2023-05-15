В России запустят маркетплейс по продаже госсобственности

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В России до конца года будет создан маркетплейс, на котором любой желающий сможет приобрести небольшие объекты госсобственности. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Он сообщил, что работой по созданию маркетплейса, а также по аудиту и цифровизации занимается Росимущество. Покупателями объектов смогут стать как юридические, так и физические лица.

"А будет еще и маркетплейс, на котором предусмотрена вся электронная цепочка. Человек на нем введет критерии объекта, который его интересует. Например: "Краснодарский край, Ейский район. Недвижимое нежилое имущество". Ему выпадают результаты: есть развалины фермы, ветхий особняк, новое или отремонтированное здание", – рассказал Моисеев.

После этого будет происходить оценка стоимости, по завершении которой гражданин сможет нажать на опцию "хочу купить" и поучаствовать в торгах. Если найдутся другие претенденты, то будет проводиться аукцион, а если нет – человек купит объект по оценочной стоимости.

Договор заключается также на маркетплейсе через личный кабинет.

Ранее появилась информация о том, что Минфин России разработал законопроект, одобренный правительственной комиссией, предлагающий продавать на аукционах изъятую у чиновников-коррупционеров недвижимость.

По информации Росимущества, сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с правонарушениями.