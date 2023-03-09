В РФ могут разрешить продавать на аукционе недвижимость, изъятую у коррупционеров – СМИ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Минфин России разработал законопроект, одобренный правительственной комиссией, с предложением продавать на аукционах изъятую у чиновников-коррупционеров недвижимость. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина пишет газета "Известия".

По информации газеты, законопроект разрешит продажу собственности взысканной в пользу государства у осужденных коррупционеров-чиновников и их родственников на аукционе.

"По информации Росимущества, сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с правонарушениями. Из них 32 относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений", - указано в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что на данный момент изъятую недвижимость могут передавать гражданам по договору социального найма для последующей приватизации. Однако изъятые дома и квартиры из-за своих размеров сложны в содержании, поэтому практика передачи элитной недвижимости нуждающимся семьям почти не реализуется, пишут в газете.

Продажа недвижимости на аукционе является более рациональным подходом к проблеме, считают эксперты. Вырученные же деньги должны направляться на покупку квартир для нуждающихся, детей-сирот и семей участников СВО.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы потребовала через суд конфисковать имущество экс-полковника Дмитрия Захарченко. На незаконные доходы Захарченко и его близкие приобрели две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в столице, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.

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