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Прокуратура Москвы потребовала через суд конфисковать имущество экс-полковника Захарченко

Прокуратура Москвы потребовала через суд конфисковать имущество экс-полковника Захарченко

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Прокуратура Москвы потребовала через суд конфисковать имущество бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко на 50 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Исковое заявление находится на рассмотрении в Никулинском районном суде Москвы. Отмечается, что на незаконные доходы Дмитрий Захарченко и его близкие приобрели две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в столице, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.

Сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Захарченко был осужден за коррупционные преступления. Суд назначил ему 16 лет колонии строгого режима. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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