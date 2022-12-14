Суд арестовал мужчину, сбившего двух пешеходов на Олимпийском проспекте

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, сбившего двух человек на Олимпийском проспекте. Он арестован до 13 февраля 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

Водителю предъявлено обвинение по пунктам "а", "б", "в" части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами и сопряженное с оставлением места ДТП") и по части 1 статьи 166 УК РФ ("Угон").

Мужчина уже был судим. В ходе заседания он признал свою вину в содеянном.

Ранее водитель иномарки сбил двух человек на переходе в центре Москвы. В результате дорожной аварии пострадали мужчина и женщина.

Уточнялось, что в момент ДТП пострадавшие переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель иномарки с места происшествия скрылся, однако был найден и задержан спустя полчаса.

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