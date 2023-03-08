Экс-мэра Белгорода Иванова задержали за взяточничество – СМИ

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере", – сообщил источник агентства.

По его словам, в ближайшее время задержанному планируют избрать меру пресечения. Источник предположил, это может быть заключение под стражу.

Ранее по подозрению в получении крупных взяток задержали главу центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Позже Васильева поместили под арест до 26 марта. В случае, если обвиняемого признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии.



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