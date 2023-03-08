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Экс-мэра Белгорода Иванова задержали за взяточничество – СМИ
Фото: ТАСС/Антон Вергун
Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере", – сообщил источник агентства.
По его словам, в ближайшее время задержанному планируют избрать меру пресечения. Источник предположил, это может быть заключение под стражу.
Ранее по подозрению в получении крупных взяток задержали главу центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
Позже Васильева поместили под арест до 26 марта. В случае, если обвиняемого признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии.
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